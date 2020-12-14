Экс-тренер сборной России Девятьяров рассказал о главной проблеме российского биатлона

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров, поработавший тренером сборной России по биатлону в сезоне-2017/18, в интервью «СЭ» объяснил слабых результаты наших биатлонистов. Серия сборной России без медалей достигла 33 гонок.

— Чего не скажешь про биатлон, где наша безмедальная серия на этапах Кубка мира достигла уже 33 гонок.

— Проблемы в биатлоне, на мой взгляд, лежат на поверхности. В сборной каждый год меняются тренеры. То один придет со своей методикой, то другой. А спортсмены не успевают привыкнуть к одному тренерскому плану, но уже на следующий год начинают работать по новой схеме. Понятно, что тренеры допускают ошибки, но надо дать им возможность выстроить свой тренировочный процесс. В мире нет таких специалистов, которые могут дать результат здесь и сейчас. Так что надеюсь, Каминскому и Шашилову дадут поработать как минимум до Олимпийских игр — 2022. Только потом будут делаться какие-то выводы. Нельзя менять тренеров как перчатки. Год поработал, выкинули, взяли других.

— Если продолжатся такие результаты, то весной вновь может быть тренерская рокировка...

— Я призываю не драматизировать ситуацию. Видно, что обе команды прибавляют от этапа к этапу. Думаю, что результаты скоро придут. А что касается медалей, то мы были очень близки к ней в мужской эстафете. Увы, Сашу Логинова подвела стрельба, но это биатлон. Попадет на более важном старте. (Тимур Ганеев)