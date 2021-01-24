Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» итоги мужского масс-старта. Лучший из россиян — Александр Логинов, занявший 19 место.

«У меня эмоции сдержанные. В целом мне понравился этот масс-старт. Он выделяется из остальных, все идут и играют в кошки-мышки до последнего рубежа, а там 5-6 человек разыгрывют финал. Понравилось, что лидеры сразу пошли вперед, тот же Йоссик Бе. Лидеры не дали никаких шансов второй десятке бороться.

Наши заняли свои места. Как он у нас по номерам идут, так они свои места и заняли. Ничего удивительного нет, это показатель мужской команды. Логинов может показывать на отдельных стартах свое мастерство, а общее состояние команды вот такое... Пока такое место"

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

(Данил Алешин)