Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Антерсельве, россияне финишировали во второй половине

Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве. Вторым стал Кантен Фийон Майе из Франции, тройку замкнул представитель сборной Словении Яков Фак.

В гонке участвовали четыре россиянина, и ни один из них не попал в верхнуюю половину итоговой таблицы гонки. Лучшим стал Александр Логинов, занявший 19-е место. Следом за ним финишировал Эдуард Латыпов. Матвей Елисеев стал 28-м, а Евгений Гараничев — последним.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.44,3 (1 шт. круг)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 31,3 (2)

3. Яков Фак (Словения) — 44,2 (1)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 49,1 (3)

5. Арнд Пайффер (Германия) — 49,1 (2)

6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 50,6 (3)...

19. Александр Логинов (Россия) — 1.48,6 (4)

20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.48,9 (5)...

28. Матвей Елисеев (Россия) — 3.17,8 (3)...

30. Евгений Гараничев (Россия) — 4.11,6 (7)