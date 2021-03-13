Норвежка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. В тройку вошли Динара Алимбекова из Белоруссии и немка Франциска Пройсс.

Россиянки не смогли попасть в 35 сильнейших. Лучшей стала Лариса Куклина, финишировавшая 37-й.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 27.13,6 (1 шт. круг)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 34,6 (0)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 40,2 (2)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 41,6 (1)

5. Доротея Вирер (Италия) — 46,0 (2)

6. Маркета Давидова (Чехия) — 52,6 (1)...

37. Лариса Куклина (Россия) — 03.25,5 (3)...

43. Ульяна Кайшева (Россия) — 03.56,1 (4)...

51. Татьяна Акимова (Россия) — 04.35,9 (5)...

57. Светлана Миронова (Россия) — 05.34,9 (8)