Биатлонистка Сола о Кубке мира: «Было бы интереснее, если бы там выступали все сильнейшие»

Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», за кого болеет на международной арене.

— Вы говорили, что смотрите Кубок мира. Интересная в этом году конкуренция у девушек. Согласны?

— Было бы интереснее, если бы там выступали все сильнейшие. Но я наслаждаюсь просмотром всех гонок, которые сейчас проходят, в том числе интересно наблюдать за Йоханнесом Бе, как он словно ракета уезжает от всех остальных.

— Есть мнение, что за мужскими гонками, в которых выступает Йоханнес, наоборот, следить не особо интересно, так как уже все понятно заранее.

— Но есть и другая борьба. Все равно появляются какие-то новые имена. Например, итальянец Джакомель. Я почему-то за итальянцев болею, когда они эстафеты бегают. Что за девчонок, что за парней. Возможно, потому что следующая Олимпиада будет в Италии. Хочется понаблюдать за командой. В общем, появляются новые лица, и становится интересно. То же самое, как на Кубке России и Кубке Содружества. Ты не знаешь, кто выиграет в гонках, — сказала Сола «СЭ».