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Сегодня, 12:05

Женская гонка преследования Кубка мира в Рупольдинге: смотреть прямую трансляцию

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

16 января в немецком Рупольдинге пройдет женская гонка преследования на 10 км этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону. Она начнется в 14.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 14.20.

Женскую сборную России на Кубке мира в Рупольдинге представляют: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко.

Ранее, 14 января, женская сборная России (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова) завоевала бронзу в эстафете 4 х 6 км.

Сборная России по биатлону
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