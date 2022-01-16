Женская гонка преследования Кубка мира в Рупольдинге: смотреть прямую трансляцию

16 января в немецком Рупольдинге пройдет женская гонка преследования на 10 км этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону. Она начнется в 14.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 14.20.

Женскую сборную России на Кубке мира в Рупольдинге представляют: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко.

Ранее, 14 января, женская сборная России (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова) завоевала бронзу в эстафете 4 х 6 км.