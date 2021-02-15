«С корабля раньше времени никогда не убегал». Честное интервью Польховского

Главный тренер сборной России принял на себя огонь после неудачного старта чемпионата мира

По итогам пяти гонок медалей у нас пока нет. Зато есть много вопросов к тренерскому штабу:

— почему команда все-таки готовилась в Поклюке, а не в Антхольце, куда многие хотели отправиться?

— почему неудачно стреляют лидеры Александр Логинов и особенно Светлана Миронова?

— кто принимает окончательные решения по составу и подготовке и несет за них ответственность?

На них в интервью «СЭ» ответил главный тренер нашей команды Валерий Польховский.

Если бы наши стреляли «ноль», были бы близки к пьедесталу

— Вы обсуждали вопрос сбора в Поклюке со старшими тренерами команды?

— У меня вообще такой принцип: прежде чем принять какое-то решение, обсудить его со старшими тренерами. Если решение не касается сбора и есть такая необходимость, то общаюсь со спортсменами напрямую. С Поклюкой все было сделано как надо и организовано большими усилиями. Мы были в Антхольце, потом приехали сюда — что, нужно было сказать «нет» и вернуться обратно? Профессионалов-то у нас много. Да нормально все, процесс идет! У нас преимущество.

— Преимущество в чем?

— Мы 16 дней катались на этой трассе, изучали каждый ее сантиметр. Но это теперь уже неинтересно. Если бы наши стреляли «ноль», то были бы очень близки к пьедесталу или стояли бы на нем. Так давайте на это тоже смотреть, а то: не туда приехали...

— Наши объясняют промахи тяжелым подходом к стрельбищу. За 16 дней сбора не успели его изучить?

— Я просил и на общем собрании, и в общении с тренерами: решайте вопросы конкретно! Если сегодня стоит задача по стрелковой подготовке, то решайте ее. Не надо намешивать еще 30 км нагрузки, когда мы ползаем-ползаем, а потом начинаем говорить про подход к рубежу... Кто мешал подойти хоть тысячу раз? Это же нормальная вещь, и это должны обсуждать тренер со спортсменом.

— Вы как-то контролировали планы подготовки к чемпионату мира или это было целиком на старших тренерах?

— На старших тренерах, они составили план, я только высказал свои пожелания. Прислушались к ним или нет — сложно сказать. Я сам был в это время на чемпионате Европы и не мог здесь ничего контролировать.

— Бывший главный тренер Анатолий Хованцев утверждает, что с прошлой весны у вас был почти год, чтобы организовать подготовку в Антхольце, если уж было такое желание.

— Я пришел не весной, мой контракт начинается с 14 сентября 2020 года. И наутро сразу же начал заниматься всей этой ситуацией. До этого у меня никаких официальных рычагов не было.

До Игр год, а олимпийской трассы никто не видел. Такого еще никогда не было

— Как вы относитесь к включению Светланы Мироновой в состав на индивидуальную гонку?

— Конечно, стабильная стрельба у нее пропала. Но как решил Михаил Викторович Шашилов, пусть так и будет.

— Почему он так решил? Какие вообще мотивы бежать индивидуалку для человека, у которого пропала стрельба?

— Наверное, это необходимо, чтобы она не потеряла веру перед эстафетной гонкой. Ногами она выглядит хорошо. Бывают и прорывы, поэтому надеюсь, что она покажет достойный результат.

— Шашилов сказал, что, если не случится форс-мажора, Казакевич больше на чемпионате мира не выступит. Даже в эстафете?

— Пока эстафету мы не обсуждали. Тут нужно будет идти от результатов предыдущих гонок. Кто будет в хорошем состоянии, тот и стартует в эстафете.

— Логинов индивидуалку побежит?

— Обязательно. Со стрельбой у него пока не складывается, но Саша умеет ее собирать, неоднократно это доказывал. Надеюсь, получится как раз в индивидуалке.

— На будущий год — Олимпийские игры в Пекине. У нас есть план, как и где к ним готовиться? Если уж с Поклюкой, где все по сто раз были, нет единства, то что говорить о Китае?

— В этом году там планировали провести этап Кубка мира, мы хотели туда отправить несколько человек из резервного состава. Но из-за закрытия границ не получилось. Мы обсуждали программу подготовки с олимпийским комитетом, с Александром Грушиным. Сейчас все команды оказались в одинаково сложном положении: до Игр год, а олимпийской трассы никто даже не видел. Такого еще ни разу не было.

— Не получится так, что мы опять опоздаем со сроками бронирования нужных отелей для подготовки к Играм?

— Пока очень мало информации. Сейчас закончится чемпионат мира — будем думать. По подготовке есть два плана: один — в России, другой — если откроют китайскую границу. Но тут нет никакой ясности.

— Чего лично вы ждете от последней недели чемпионата мира?

— Я до конца верю в ребят и в тренеров. По крайней мере с корабля никогда раньше времени не убегал. Мы сейчас должны сделать все возможное, чтобы результаты команды выросли.