Дербушева выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России в Красноярске

Биатлонистка Тамара Дербушева стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России на лыжероллерах в Красноярске.

29-летняя спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию 15 км за 38 минут 06 и 6 секунды. Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая от лидера на 4,7 секунды. Третьей стала Наталия Шевченко (+13,3).

Чемпионат России

Красноярск

Индивидуальная гонка. Женщины

1.Тамара Дербушева — 38.06,6 (2 промаха)

2. Виктория Сливко — +4,7 (2)

3. Наталия Шевченко — +13,3 (2)