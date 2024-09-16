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Сегодня, 13:27

Фалеева и Терентьев победили в спринтерских гонах свободным стилем на чемпионате России

Сергей Разин
корреспондент
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Россияне Анастасия Фалеева и Александр Терентьев стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам.

Терентьев показал время 3 минуты 25,63 секунды. На втором месте Савелий Коростелев (+0,47), замкнул тройку Иван Горбунов (+0,50).

Фалеева победила в женском спринте с результатом 3 минуты 55,84 секунды. Второе место у Алены Барановой (+0,37), третьей стала Дарья Непряева (+0,49).

Александр Терентьев
Анастасия Фалеева
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