Наталия Шевченко: «Надо стрелять получше. Выигрывать все-таки должен человек с нолем»

Бронзовый призер чемпионата России Наталия Шевченко прокомментировала итоги своего выступления в Красноярске.

«Я рада этой медали, так как на предыдущих стартах чувствовала себя не очень. Сейчас начинаю обретать себя после пропусков и болезней. Рада своей медали в любом случае. Если посмотреть на финишный протокол, то, конечно, надо стрелять получше. Выигрывать все-таки должен человек с нолем. Сегодня неуверенность в себе помешала мне стрелять стоя. Подход к стрельбищу мне не очень подходит. На спуске перед стрельбищем меня сдувало сильным ветром и приходилось работать весь подъем и с самого низа набирать скорость. Из-за этого подходила не в своем темпе и суетилась.

При нынешнем моем состоянии любые подъемы и спуски тяжелы. Здесь нормальная трасса. Есть и крутые подъемы, и пологие, много равнинных участков и резких поворотов. Это все то, что я люблю. Если бы была немного в лучшем состоянии, то и результаты были бы лучше. Из-за операции на глазах весной я пропустила базовую подготовку в мае, а в июне входила в тренировочный процесс не как вся основная группа. Немного не хватило работы, а сейчас ещё добавилась болезнь в горах перед этим стартом. Четыре-пять дней без тренировок выбили меня из колеи, поэтому пока такой результат», — цитирует Vprognoze.ru Шевченко.