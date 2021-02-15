Экс-главный тренер сборной России Анатолий Хованцев ответил на обвинения в том, что при его руководстве была выбрана ошибочная стратегия для подготовки к чемпионату мира-2021 в Поклюке.

Сборная России готовилась к чемпионату мира на месте его проведения — в Поклюке, где накануне турнира провела двухнедельный сбор. В то время как сразу несколько источников в тренерском штабе подтвердили, что предпочтительным вариантом был сбор на высоте в итальянском Антхольце. Но его не удалось организовать.

— Правда ли, что бронировать места в Италии должна была еще предыдущая команда тренеров во главе с Анатолием Хованцевым?

— Есть ли смысл россиянам сейчас уезжать с высоты и перевозить команду на более низкую точку, на озеро Блед?

— Что делать Светлане Мироновой в индивидуальной гонке?

На все эти вопросы для «СЭ» ответил бывший главный тренер команды Анатолий Хованцев.

Они так говорят, чтобы отвести все вопросы от нынешнего руководства

— Нынешний главный тренер Польховский говорит, что места на сборах нужно было бронировать заранее, то есть еще прошлой зимой. Тогда командой руководили вы — почему этого не было сделано?

— Ну, смотрите, что значит заранее? Вообще-то новое руководство пришло в мае, решение о смене тренеров было принято, по факту, еще в апреле. Пришел новый тренерский штаб, им и нужно было определяться, как и где готовиться к чемпионату мира. У них оставался почти год, чтобы решить все вопросы с размещением. Вообще-то этого времени более чем достаточно. Может, они так говорят, чтобы отвести все вопросы от нынешнего руководства?.. Не знаю даже.

— Вы сами прошлой зимой, пока еще были главным тренером, планировали что-то по Поклюке? Вообще такие вопросы решаются заранее?

— Вообще — да. Например, по подготовке к прошлому чемпионату мира в Антерсельве мы решали в начале сезона. Решили, что будем жить внизу на высоте 1000 метров, а тренироваться наверху. Логинову это подошло: две личных медали, по скорости он был очень хорош. В Поклюке высота, по сути, такая же. Почему нельзя было смоделировать все так же?

— Но ведь тот же Польховский и старшие тренеры далеко не первый год работают. Они все это испытали на своей шкуре.

— Конечно, испытали. Польховский говорит, что мы пошли своим путем. Но смотрите: шведы живут внизу в Бледе и бегут прекрасно. Норвежцы, о которых он говорил, шли к чемпионату мира разными путями. Часть команды была в Обертиллахе, кто-то — в Шейзер-Альме на высоте более 2000 метров. Сейчас из нашей команды нормально себя чувствует по ходу только Логинов. И я так понимаю, что, помимо всего прочего, могла быть не совсем корректной сама программа подготовки. Они об этом как-то завуалированно говорят.

Теперь уже эффекта от спуска с высоты не будет

— Есть смысл сейчас часть команды спустить вниз в Блед, чтобы они жили не на высоте и поднимались в горы только на тренировки и соревнования?

— Понятно, что внизу восстановление проходит быстрее и эффективнее. Но думаю, сейчас уже поздновато. Нужно было спускаться прямо перед началом чемпионата мира. Теперь уже эффекта, что наши побегут быстрее, не будет.

— Как вы относитесь к тому, что Светлану Миронову после шести промахов в спринте поставили на индивидуальную гонку?

— Сложно ей будет выдержать четыре рубежа. Хотя, если психологически настроится идти и стрелять, то все возможно, это биатлон. Сейчас уже вопрос больше в настрое, чем в готовности. И в том, чтобы Свете сохранить себя для следующих гонок.