Тарьей Бе: «Гита опоздала в церковь на полчаса. Это было похоже на голливудский фильм»

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе рассказал, что его невеста на полчаса опоздала на свадьбу. Норвежец женился на своей девушке Гите Симонсен в июле.

«Моя девушка всегда опаздывает. В церковь она опоздала на полчаса, а я сидел и ждал. Не знаю, что подумали остальные. Я-то знал, что она придет, но это было немного похоже на голливудский фильм. Подошел священник и сказал, что рекорд — 25 минут. Итак, мы установили новый рекорд в церкви в Стрине. Когда она вошла в церковь, было много слез», — приводит слова биатлониста tv2.

Бе и Симонсен встречались более семи лет. У них есть сын, которому в 2024 году исполняется уже два года.