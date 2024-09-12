Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:36

Тарьей Бе: «Гита опоздала в церковь на полчаса. Это было похоже на голливудский фильм»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе рассказал, что его невеста на полчаса опоздала на свадьбу. Норвежец женился на своей девушке Гите Симонсен в июле.

«Моя девушка всегда опаздывает. В церковь она опоздала на полчаса, а я сидел и ждал. Не знаю, что подумали остальные. Я-то знал, что она придет, но это было немного похоже на голливудский фильм. Подошел священник и сказал, что рекорд — 25 минут. Итак, мы установили новый рекорд в церкви в Стрине. Когда она вошла в церковь, было много слез», — приводит слова биатлониста tv2.

Бе и Симонсен встречались более семи лет. У них есть сын, которому в 2024 году исполняется уже два года.

Биатлон
Тарьей Бе
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
День программиста отметят 12 сентября
Самолеты Ту-22м3 выполнили учебный полет над Охотским морем и Тихим океаном
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
Суд приговорил экс-министра здравоохранения Иркутской области к 18 годам колонии
Названы самые грибные регионы России
Популярное видео
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости