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Пащенко выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону

Алина Савинова
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Петр Пащенко.
Фото Денис Бушковский, СБР

Представляющий ХМАО-Югра Петр Пащенко стал победителем спринта на летнем чемпионате России по биатлону.

33-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты 56,1 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Он завоевал третье подряд золото в спринте на летних чемпионатах России.

Вторым стал Никита Поршнев, который допустил два промаха и уступил лидеру гонки 9,4 секунды. Тройку призеров замкнул Евгений Емерхонов с двумя промахами (+27,9).

Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября. В заключительный день соревнований будут проведены мужская и женская эстафеты.

Биатлон
Петр Пащенко
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