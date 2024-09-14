Пащенко выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону

Представляющий ХМАО-Югра Петр Пащенко стал победителем спринта на летнем чемпионате России по биатлону.

33-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты 56,1 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Он завоевал третье подряд золото в спринте на летних чемпионатах России.

Вторым стал Никита Поршнев, который допустил два промаха и уступил лидеру гонки 9,4 секунды. Тройку призеров замкнул Евгений Емерхонов с двумя промахами (+27,9).

Чемпионат России по летнему биатлону проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября. В заключительный день соревнований будут проведены мужская и женская эстафеты.