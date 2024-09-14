Чемпионат России по летнему биатлону: смотреть спринтерские гонки

Альфа-Банк чемпионат России по летнему биатлону стартовал 12 сентября и завершится 15 сентября. Турнир проходит в «Академии биатлона» в Красноярске. В субботу, 14 сентября состоятся спринтерские гонки 10 километров у мужчин и 7,5 километров у женщин.

В 9.00 по московскому времени — старт мужских гонок и в 12.00 мск — женских.

В прямом эфире трансляцию чемпионата России бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru (мужские гонки в эфире с 8.35 мск, женские — с 11.40 мск). Также следить за соревнованиями можно в официальной группе Союза биатлонистов России «ВКонтакте».

Расписание чемпионата России в Красноярске читайте в нашем материале.

Биатлон: все турниры сезона 2024 / 2025 (чемпионат России, Кубок мира, чемпионат мира) и последние новости