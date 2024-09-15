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Зырянова, Шевнина, Резцова и Халили стали чемпионками России в эстафете

Руслан Минаев
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Сборная Московской области победила в эстафете.

Сборная Московской области стала победителем чемпионата России в эстафете 4 по 6 км (роллеры). Турнир проходит в Красноярске.

Команда, в которую вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили, прошла дистанцию за 1 час 15 минут и 30,6 секунды (1+8 промахов).

Второе место заняла сборная Свердловской области (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) +34,6 секунды (0+10). Третье место у команды ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова, Виктория Метеля) +1 минуты 18 секунд (1+6).

Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
Кристина Резцова
Полина Шевнина
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