Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 08:00

Чемпионат России по летнему биатлону: смотреть индивидуальные гонки

Индивидуальные гонки на чемпионате России по летнему биатлону пройдут 12 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Союз биатлонистов России

Альфа-Банк чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 12 по 15 сентября. Турнир состоится в «Академии биатлона» в Красноярске. В четверг, 12 сентября состоятся индивидуальные гонки 20 километров у мужчин и 15 километров у женщин. В 9.00 по московскому времени старт мужских гонок и в 12.00 мск — женских.

Смотреть трансляцию ЧР в прямом эфире бесплатно можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru (мужские гонки в эфире с 8.30 мск, женские — с 11.35 мск). Также следить за соревнованиями можно в официальной группе Союза биатлонистов России «ВКонтакте».

Расписание чемпионата России в Красноярске читайте в нашем материале.

Биатлон: все турниры сезона 2024 / 2025 (чемпионат России, Кубок мира, чемпионат мира) и последние новости

Биатлон
Читайте также
Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут реванш 21 декабря
Роман Костомаров запустил свое шоу на Rutube
Самолеты Ту-22м3 выполнили учебный полет над Охотским морем и Тихим океаном
Лучший игрок Семака не успевает восстановиться. Что происходит в ЦСКА и «Зените» накануне их матча
Суд приговорил экс-министра здравоохранения Иркутской области к 18 годам колонии
Названы самые грибные регионы России
Популярное видео
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости