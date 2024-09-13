Дербушева после победы: «Не до конца довольна своей гонкой»

Победительница индивидуальной гонки на чемпионате России Тамара Дербушева поделилась эмоциями от победы.

«Я до последнего не знала, догонит ли меня Вика, но надеялась, что мне удастся сохранить преимущество. В целом я неплохо прошла последний круг. Не до конца довольна своей гонкой, потому что всегда хочется отработать на ноль на рубеже, а сегодня были помарки. Собрала по одному штрафу лежа и стоя, а это не очень хорошо», — цитирует Vprognoze.ru Дербушеву.

29-летняя россиянка Тамара Дербушева с двумя минутами штрафа заняла первое место в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Красноярске, опередив Викторию Сливко и Наталию Шевченко.