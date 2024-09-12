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Бажин — о промахах: «Создал небольшую интригу, чтобы было интересно»

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Победитель индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону в Красноярске Кирилл Бажин объяснил ошибки на последнем рубеже.

«Два промаха на последнем рубеже связаны с ветром. Я создал небольшую интригу, чтобы было интересно. Свои ошибки я полностью видел. Будем дорабатывать. Состояние сейчас лучше, чем на первой соревновательной неделе. Нужно через старты набирать форму, потому что мы не работали по интенсивности. Мы бы хотели, чтобы сначала прошел чемпионат России, а потом Кубок Содружества, но получилось по-другому. Красноярская трасса — хорошая и сложная, а погодные условия в Красноярске мне не очень нравятся», — сказал биатлонист Vprognoze.ru.

Бажин с двумя промахами одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России, опередив на 15,3 секунды Александра Поварницына.

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
Александр Поварницын
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