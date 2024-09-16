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Бурундуков об эстафете: «Промахи фаворитов были связаны с психологией, а не с ветром»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тюменский биатлонист Михаил Бурундуков прокомментировал свое выступление в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Красноярске.

Спортсмен финишировал первым на втором этапе эстафеты, но в итоге команда Тюменской области заняла пятое место.

«Свою гонку я прошел хорошо, думал, что будет хуже. Справился со стрельбой с одним дополнительным патроном. На стойке поторопился с первым выстрелом, но дальше отработал хорошо и качественно. Даже по ходу я был удивлен, что Антон Бабиков меня не сильно догнал. Я проиграл ему на последнем круге порядка трех секунд, что для моей нынешней формы хорошо.
Не знаю, с чем связана моя плохая форма. Мы старались подвестись к стартам? чтобы побегать и посоревноваться на хорошем уровне, а не как получилось. Можно найти множество причин, но я рад, что с каждой гонкой мне становится полегче. Промахи фаворитов больше связаны с психологией, а не с ветром и другими факторами. Так получилось в нашей команде у Славы Малеева», — приводит Vprognoze слова Бурундукова.

Победителем мужской эстафеты в Красноярске стала команда Приволжского федерального округа, в составе которой выступили Евгений Емерхонов, Иван Колотов, Никита Блинов и Даниил Усов.

Источник: Vprognoze.ru
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