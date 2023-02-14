Сколько раз должен промахнуться Йоханнес Бе, чтобы проиграть? Норвежец продолжает штамповать победы в Оберхофе

После успеха в индивидуальной гонке у него уже четыре золота в четырех гонках чемпионата мира-2023.

Биатлон. Чемпионат мира-2023. Оберхоф

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 49,57.5

2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) — 1,10.7

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1,11.1

Йоханнес Бе готов сделать то, что не удавалось никому — ни Уле-Эйнару Бьорндалену, ни Мартену Фуркаду. Он близок к тому, чтобы выиграть все гонки чемпионата мира в Оберхофе. Да, впереди еще три старта из семи, но во вторник он закрыл победой самую трудную «мишень», завоевав золото в индивидуальной гонке.

Йоханнес Бе. Фото Reuters

Опасный рубеж

Золотые медали Бе в первых трех гонках чемпионата мира можно было предвидеть. В смешанной эстафете Норвегии помогали не только быстрые ноги Йоханнеса, но и отличный ход и точная стрельба вице-лидера Кубка мира Стурлы Лагрейда. В спринте конкурентов тоже не виделось, тем более Бе-младший этой зимой ни разу не проиграл в данной дисциплине. Ну и в преследовании удержать первую строчку после удачного спринта Йоханнесу не составило труда.

Индивидуальная гонка выглядела для норвежца самой опасной в расписании в плане непопадания на золотой пьедестал. Это наиболее непредсказуемый вид программы. Здесь за промахи добавляют минуту к результату, которую не так просто отыграть ногами. Часто в индивидуалке на подиуме оказываются не самые известные биатлонисты. Например, в этом сезоне на первом этапе в Контиолахти в тройку попали швейцарец Никлас Хартвег и немец Давид Зобель, которых до той гонки почти никто не знал. Первым тогда стал швед Мартин Пансилуома. Это, кстати, единственная гонка в сезоне у мужчин, когда победил не норвежец.

Вторая индивидуальная гонка нынешней зимой прошла на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Там выиграл Йоханнес, но ему частично помогли организаторы. Во время стрельбы его главного преследователя Лагрейда на стадионе внезапно погас свет. Стурла допустил промах в темноте и остался за пределами топ-3.

На чемпионате мира в Оберхофе все уже было в руках и ногах Лагрейда, чтобы отобрать золото у неидеального Бе. Однако своими возможностями он не воспользовался.

Йоханнес Бе со своей семьей. Фото Reuters

16-я победа Йоханнеса

На последнем чемпионате мира в Поклюке победу в индивидуальной гонке праздновал как раз Стурла, а в прошлом году на Олимпиаде в Пекине первым в этом виде программы стал француз Кентен Фийон-Майе. Эти двое и виделись главными конкурентами Йоханнеса в Оберхофе по ходу индивидуальной гонки.

Они бежали в первой стартовой группе. Кентен под шестым номером, Йоханнес под 11-м, а Стурла под 21-м. Фийон-Майе и Лагрейд понимали, что их шансы в точной и быстрой стрельбе. Почти всю гонку им удавалось четко работать на рубежах. Первые три стрельбы они прошли без промахов. А вот Бе штормило. На первой стойке он не закрыл один глазок, на второй лежке — еще один. Тогда казалось, что у Йоханнеса точно не будет в этот день очередной золотой медали.

Однако по трассе норвежец летел со сверхскоростью. Наверняка это и создало давление на соперников. Сначала Кентен промахнулся последним выстрелом на заключительном рубеже. А затем Стурла, зная, что Йоханнес справился со второй стойкой, и понимая, что ему промахиваться нельзя, повторил «подвиг» француза.

На финише Бе-младшего и занявшего в итоге второе место Лагрейда разделили 1 минута и 10 секунд. Кажется, что Йоханнесу можно было промахнуться еще раз, и все равно победа была бы его.

«Серебро сейчас сродни золоту. На трассе есть лишь один человек, который просто лучше всех остальных. Я надеялся догнать его, но с его нынешней скоростью шансов не было», — говорил после финиша Стурла.

Таким образом, Бе взял свое 16-е золото чемпионатов мира. Рекорд Бьорндалена, у которого 20 побед, становится все ближе. В расписании ЧМ в Оберхофе осталось три старта, в которых может принять участие Йоханнес.

16 февраля — сингл-микст. Ходят разговоры, что Бе пропустит эту гонку. Но разве можно отказаться от того, чтобы установить вечный рекорд? 18 февраля — эстафета. Тут, пожалуй, можно сразу вручать золотые медали норвежцам. У них слишком мощная команда. 19 февраля — масс-старт. Йоханнес выиграл золото в этой дисциплине на последней Олимпиаде, а также дважды побеждал в масс-стартах на чемпионатах мира.

Ближайшей же гонкой в расписании ЧМ-2023 стоит женская индивидуалка на 15 километров. Она пройдет в среду, 15 февраля.