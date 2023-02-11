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Сегодня, 18:35

Самуэльссон «кидает какашками» в Йоханнеса Бе. Пока в этой игре побеждает норвежец

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Йоханнес Бе.
Фото Reuters
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
Себастьян Самуэльссон.
Фото Reuters
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Швед вообще не конкурент Бе-младшему на чемпионате мира.

Биатлон. Чемпионат мира-2023. Оберхоф
Мужской спринт
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23,21.7 (1)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — 14.8 (0)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 39.9 (1)

На чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе снова норвежский праздник. Викинги просто уничтожили всех соперников в мужском спринте, заняв места с первого по четвертое, а очередное золото досталось Бе-младшему.

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Трешток шведа и норвежца

Дополнительный интерес к мужскому спринту подогрели швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Йоханнес Бе. Их взаимные пикировки в СМИ начались до старта чемпионата мира. Перед смешанной эстафетой Самуэльссон удивился, что Норвегия поставила на последний этап Бе-младшего, а не Кристиансена, которого швед считает более опасным соперником.

Конечно, Йоханнес провел свой этап неидеально с точки зрения стрельбы, но все-таки принес команде победу. А Себастьян навзрыд плакал после финиша. До его этапа Швеция боролась за медали, но Самуэльссон провалил лежку, уйдя на три штрафных круга. Его команда стала только девятой.

Слезы не смутили Бе: «Забавно, что он говорил про меня. Так что я скажу, что все заслуженно. Мне его не жаль. Ну или совсем немножко. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне. Это урок для Себастьяна и, конечно, печаль для сборной Швеции», — говорил норвежец TV2.

Журналисты ухватились за слова биатлонистов, и трешток продолжился.

Самуэльссон: «Я ожидал, что последует такой комментарий. Если ты в игре, то должен держать удар. Давайте будем честны, Йоханнес часто выигрывает. Так что мне часто приходится принимать обратные колкости в этой словесной войне. Думаю, мы оба считаем, что здорово покидаться какашками в СМИ. Мы в полную силу выкладываемся на лыжне, а за ее пределами мы хорошие друзья».

Бе: «Я выполняю роль старшего брата по отношению к младшему брату — Швеции. Вечно надоедливому младшему брату, которого всегда побеждают».

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что биатлонистам просто не хватает его на чемпионате мира.

— Трешток — это часть современного мира и спорта. Пусть продолжают дальше. Совершенно нормальная ситуация. В их споре я ни на чьей стороне. Потому что видно, что им меня не хватает. Без меня ребятам скучно. Они пытаются подкалывать друг друга, потому что самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье, — сказал Губерниев «СЭ».

— Я не знаю, чем они там обмениваются. Не читал и не смотрел, — говорит экс-президент СБР Владимир Драчев. — Просто наблюдаю за их выступлением на чемпионате мира и Кубке мира. За их внутренними распрями не следил. Им чем-то заниматься, видимо, хочется. Вот они друг друга подкусывают.

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Шесть из шести спринтерских побед Йоханнеса

Результатом Самуэльссон пока ответить Йоханнесу не может. Норвежец был явным фаворитом в спринте на чемпионате мира. В нынешнем сезоне он еще никому не проиграл в этой дисциплине, выбив пять побед из пяти. В Оберхофе оформил шестую. Шведу можно было только надеяться, что Бе-младшему помешает стрелять туман, который опустился на стадион в Оберхофе. Учитывая скорость и форму норвежца, обойти его ногами для Самуэльссона сейчас невыполнимая задача.

Йоханнес ушел в гонку в своей красно-желтой майке под первым номером, а швед под восьмым, понимая, как идет и стреляет его главный раздражитель. На первом рубеже Бе не закрыл одну мишень, а Себастьян сделал ноль и на 10 секунд стал опережать норвежца. Правда, хорошие новости для него на этом закончились. Йоханнесу несколько раз повезло на стойке, когда пули «облизали» габариты, но все мишени все-таки закрылись. Однако сразу стало понятно, что никто даже с чистой стрельбой его уже не обойдет. А Самуэльссон дрогнул на втором рубеже, допустив два промаха, что привело его к 11-му месту. Между ним и Бе-младшим — пропасть длиной больше минуты.

Себастьян Самуэльссон. Фото Reuters
Себастьян Самуэльссон.
Фото Reuters

Таким образом, Йоханнес обошел Мартена Фуркада по числу победу на чемпионатах мира. Теперь у норвежца их 14. Француз, кстати, приехал в Оберхоф и наблюдал за триумфом скандинава вживую. Но рекорд Бьорндалена, у которого было 20 побед, Бе-младший на этом чемпионате побить не сможет, ведь в расписании осталось три личные и две командные гонки.

Ближе всех в спринте к Йоханнесу подобрался его старший брат Тарьей, который закрыл все мишени на обоих рубежах. Получился не только «бедиум» (так называют подиумы, на которых оказываются два брата Бе), но и практически полная оккупация норвежцами цветочной церемонии. Бронза у Стурлы Легрейда, четвертое место у Йоханнеса Дале, шестое — у Ветле Кристиансена. Скандинавскую компанию в топ-6 вклинился только украинец Дмитрий Пидручный.

В воскресенье чемпионат мира продолжится гонками преследованиями. У женщин первой на дистанцию уйдет немка Дениз Херманн-Вик, рядом с которой побежит шведка Ханна Оберг. В мужском пасьюте все идет к очередной победе Йоханнеса Бе.

Биатлон
Йоханнес Бе
Себастьян Самуэльссон
Тарьей Бе
Штурла Легрейд
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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