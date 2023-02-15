Норвегия осталась без сильнейшей биатлонистки в индивидуальной гонке. Во всем виноват Йоханнес Бе

Команда жертвует женскими медалями ради его рекорда.

Биатлон. Чемпионат мира-2023. Оберхоф

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Ханна Эберг (Швеция) — 43,36.1 (1)

2. Линн Перссон (Швеция) — 10.3 (0)

3. Лиза Витоцци (Италия) — 28.0 (0)

В мужском биатлоне все уже привыкли слушать норвежский гимн на награждении. За весь сезон только раз в личных гонках побеждал не представитель этой страны — на этапе в Контиолахти золото в индивидуальной гонке выиграл швед Мартин Понсилуома. У женщин же такого доминирования одной страны нет. Даже в рамках одного чемпионата мира в Оберхофе в личных гонках каждый раз побеждает кто-то новый. В спринте первое место досталось немке Дениз Херманн-Вик, в пасьюте — француженке Жулии Симон. В индивидуальной гонке наступило время шведского праздника — золото завоевала Ханна Эберг.

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Ослабленная конкуренция

На старт индивидуальной гонки вышли не все сильнейшие на данный момент биатлонистки. У Швеции отсутствовала Эльвира Эберг. Она пропускает уже вторую гонку чемпионата мира. После спринта в Оберхофе, где Эльвира заняла 16-е место, спортсменка почувствовала недомогание, поэтому и не бежала в пасьюте. К индивидуалке ее состояние улучшилось, однако все же было неидеальным. Биатлонистка решила поберечь себя.

Эльвира — важный элемент в шведской женской эстафетной команде. Сейчас именно она лидер сборной. В общем зачете Кубка мира младшая из сестер Эберг занимает второе место. К тому же Эльвира является обладательницей синей майки — ее носит лучший спортсмен до 25 лет. Женская эстафета пройдет в субботу, 18 февраля. Со здоровыми сестрами Эберг и стабильной Линн Перссон Швеция имеет в ней самые высокие шансы на победу.

Эльвира Эберг. Фото AFP

Другая ситуация у сборной Норвегии. В их женской команде все здоровы. Однако в резерв на индивидуальную гонку отправили действующую обладательницу Кубка мира Марте Улсбю-Ройселанд. На чемпионате мира она показывает лучшие результаты команды: четвертое место в спринте и бронза в преследовании.

Берегут Марте ради Йоханнеса Бе. Он как никогда близок к вечному рекорду — может выиграть семь гонок чемпионата мира из семи. Уже в коллекции есть золотые медали в смешанной эстафете, спринте, пасьюте и индивидуальной гонке. Осталось закрыть три «мишени» — сингл-микст, мужская эстафета и масс-старт. Следующим в расписании у него стоит сингл-микст. В этой дисциплине команды состоят из двух человек: мужчины и женщины. Поэтому Йоханнесу нужна сильная партнерша. Выбор тренерского штаба очевидно пал на Ройселанд. Так как сингл-микст пройдет на следующий день после женской индивидуалки, Марте отправили в резерв и дали отдохнуть перед более важным стартом.

Коварный первый рубеж

Вся надежда норвежцев в индивидуальной гонке была на Ингрид Тандревольд, которая идет девятой в общем зачете Кубка мира. Однако она завалила первую стойку — три промаха, лишив себя каких-либо шансов на медали. На контрасте с выступлением норвежских мужчин, которые вечно торчат на пьедестале, женские результаты выглядят необычно. В индивидуалке лучшей из сборной Норвегии стала как раз Тандревольд, занявшая 11-е место.

Погода во время гонки позволяла точно работать на рубежах. Не было ни тумана, ни порывистого ветра, ни дождя или снега. Но многие из лидеров почему-то не смогли справиться с первой лежкой. По штрафной минуте с рубежа увезли обладательница желтой майки лидера Жулия Симон и чешка Маркета Давидова в золотом бибе, который ей выдали как победительнице индивидуалки на прошлом ЧМ. Также не закрыла одну мишень на лежке Ханна Эберг, но этот промах был для нее единственным и не помешал шведке выиграть гонку.

Могла обойти Эберг итальянка Лиза Витоцци. Сейчас она лидирует в зачете индивидуальных гонок. В Контиолахти Лиза была третьей, а в Рупольдинге — первой. На чемпионате мира ей достался, можно сказать, счастливый стартовый номер — одиннадцатый. Под ним накануне выступал в мужской индивидуалке Йоханнес Бе и выиграл ее. Однако Витоцци не хватило той стрельбы, которая была у норвежца на четвертом рубеже. Сделав 19 точных выстрелов из 19, ее 20-й улетел мимо. Причем промах был достаточно далекий.

Лиза Витоцци. Фото Reuters

Чисто в индивидуалке отстрелялись трое. Среди них финка Суви Минкенен, которая впервые в карьере на этом уровне попала в топ-10 в личных гонках — восьмое место. Также 20 из 20 сделала итальянка Самуэла Комола, занявшая четвертую строчку. Для нее это дебютные «цветы» в элите мирового биатлона. А шведке Линн Перссон чистая стрельба принесла серебро. Это ее уже вторая медаль в Оберхофе. В спринте Линн была третьей.

Дальше следим за сингл-микстом и особенно за Йоханнесом Бе, который в трех шагах от своего величия. Гонка пройдет в четверг, 16 февраля.