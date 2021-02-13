Васильев считает несправедливым решение поставить Казакевич в спринтерскую гонку ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «СЭ» прокомментировал результат Ирины Казакевич в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«Если бы Казакевич заняла призовое место, то тогда бы ее участие оправдало бы себя. Но на каком основании ее поставили — пусть разбирается руководство. На каком основании Шашилов нарушил критерии отбора и принципы участия спортсменок на главном старте? Не понимаю, за что она вообще туда попала», — сказал Васильев «СЭ».

Васильев также считает, что Казакевич — очень интересная спортсменка, и с ней обязательно надо работать. Он добавил, что Ирина себя еще покажет, но в данном случае она не должна была выступать на ЧМ, тем более, в спринте.

«Ладно, Бог с ним, с чемпионатом мира — повезли и повезли. Но в спринте она не заслужила пока быть. Считаю это решение несправедливым. Тем более, 19-е место. Это что, на фоне наших смотреть, остальные плохо — лучший среди худших?» — сказал Васильев «СЭ».

13 февраля победу в спринтерской гонке в Поклюке одержала норвежка Тирил Экхофф. Казакевич стала 19-й. Другие россиянки Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова — расположились за пределами топ-30.

(Екатерина Звенигородская)