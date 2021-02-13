Олимпийский чемпион по биатлону назвал причину провальных результатов россиян на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты женского спринта на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Здесь не надо гадать и выдумывать — просто неправильно готовились, вот и все. Прежде всего, все вопросы к Шашилову как к старшему тренеру. Неправильно была выбрана методика. Вообще я скептически относился к назначению Шашилова на должность тренера. Человека, который никакую из сборных — ни юношескую, ни юниорскую — не тренировал, назначают тренером национальной команды. Он не знает ни одной высоты, ни эффекта этих высот», — сказал Васильев «СЭ».

Дмитрий Васильев также раскритиковал решение адаптироваться в самой Поклюке до старта чемпионата мира.

«Вот они поехали заранее в Поклюку. Зачем? Что это за прихоть такая? У Мироновой поэтому и тремор, или что там она еще испытывает. Конечно, эффект высоты здесь важнейшую роль играет. Сколько можно сидеть на этой высоте? Поэтому они и бежать не могут, соответственно, и стрелять. Погода плохая? Для всех одинаковая погода. Они спортсмены высочайшего уровня. Они должны уметь в любую погоду и стрелять, и бежать. Они годами учатся этому. Это элита, а элита должна все уметь и ко всему быть готовой», — сказал Васильев «СЭ».

13 февраля победу в спринтерской гонке одержала норвежка Экхофф. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место.

(Екатерина Звенигородская)