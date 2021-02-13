13 февраля норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла женский спринт на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения). Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Третья — белорусская спортсменка Анна Сола.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич — 19-я (+1.19,6). Ее соотечественницы: Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова — расположились за пределами топ-30.

Завтра, 14 февраля, пройдет женская гонка преследования. Начало — в 17.30 (мск). Мужская — в 15.15.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 21.18,7 (0 шт. кругов)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — отставание 12,0 (1)

3. Анна Сола (Белоруссия) — 14,4 (0)

4. Дениза Херманн (Германия) — 22,3 (1)

5. Лиза Виттоцци (Италия) — 37,7 (0)

6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 43,5 (2)

19. Ирина Казакевич (Россия) — 1.19,6 (1)

36. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.56,3 (2)

51. Евгения Павлова (Россия) — 2.27,0 (2)

64. Светлана Миронова (Россия) — 3.05,5 (6)