Норвежка Экхофф выиграла спринт на ЧМ в Поклюке. Кайшева, Павлова и Миронова — вне топ-30
13 февраля норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла женский спринт на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения). Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Третья — белорусская спортсменка Анна Сола.
Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич — 19-я (+1.19,6). Ее соотечественницы: Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова — расположились за пределами топ-30.
Завтра, 14 февраля, пройдет женская гонка преследования. Начало — в 17.30 (мск). Мужская — в 15.15.
Поклюка (Словения)
Чемпионат мира
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 21.18,7 (0 шт. кругов)
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — отставание 12,0 (1)
3. Анна Сола (Белоруссия) — 14,4 (0)
4. Дениза Херманн (Германия) — 22,3 (1)
5. Лиза Виттоцци (Италия) — 37,7 (0)
6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 43,5 (2)
19. Ирина Казакевич (Россия) — 1.19,6 (1)
36. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.56,3 (2)
51. Евгения Павлова (Россия) — 2.27,0 (2)
64. Светлана Миронова (Россия) — 3.05,5 (6)
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