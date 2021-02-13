Экс-тренер сборной России прокомментировал провал биатлонисток в спринте на ЧМ

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты наших биатлонисток в спринте на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Считаю, что девочки недостаточно восстановленные вышли на чемпионат мира. Миронова 37 секунд по ходу набрала, единственная, которая могла бы с нулем бороться за что-то, если бы не стрельба. Остальные по ходу не очень, тем более, по стрельбе, кроме Казакевич», — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев также считает, что для первого старта на чемпионате мира Казакевич справилась: один промах — достаточно хороший результат.

«Посмотрим, что покажет завтрашняя гонка преследования. Если у девушек недостаточное восстановление, то им будет невесело ее бежать. Впереди очень сильные спортсменки, и у нас большой разрыв по времени с ними, посмотрим. Хорошего мало, но, думаю, девочкам надо готовиться к индивидуальной гонке, там пробовать стрелять чисто», — сказал Хованцев «СЭ».

13 февраля победу в спринтерской гонке одержала норвежка Тирил Экхофф. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место.

(Екатерина Звенигородская)