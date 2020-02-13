Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев проанализировал выступление команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). Россияне заняли шестое место.

— Давайте по порядку, — сказал Хованцев. — У Старых не получился этап. Три дополнительных патрона. Это 30 секунд — вот и считайте. Чехия идеально отстрелялась — и с медалью. Мы могли делать то же и при большем количестве запасных. Хотя сомнений по поводу того, чтобы ставить Ирину именно забойщиком не было. По скорости первый этап самый спокойный. И два круга она держалась на равных.

На второй этап выбирали между Юрловой-Перхт и Мироновой. Мне удалось отстоять Катю и она сегодня справилась на отлично.

У Елисеева произошло ЧП. За 4 минуты до конца пристрелки у него сломался крючок на локтевом ремне. Пришлось в спешке полностью менять ремень. А это уже не то. Психологически его надорвало. Стрельба лежа была просто отвратительной.

Логинов идеально стрелял и лежа, и стоя, много отбивал ногами. (Владимир Иванов).

Полностью интервью Анатолия Хованцева — здесь.