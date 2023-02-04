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Сегодня, 12:00

Серохвостов: «На чемпионате мира буду болеть за Андерсена и Вирер»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Доротея Вирер.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ», за кого будет болеть на чемпионате мира.

— Есть ли у тебя кто-то среди мужчин и женщин, за кого будешь персонально болеть на чемпионате мира?

— У мужчин, наверное, буду болеть за Филипа Андерсена, — сказал Серохвостов «СЭ». — Он мне как-то больше симпатизирует как спортсмен. Надеюсь, что он возьмет медальку. У женщин даже не знаю. Надеюсь, что Вирер возьмет. Она мне нравится, как женщина.

— Ксюша (Довгая, девушка Даниила. — Прим. «СЭ») прочитает же.

— Ксюшу больше люблю. Это можно тоже оставить.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).

Доротея Вирер и&nbsp;Даниил Серохвостов и&nbsp;Ксения Довгая. «Нравится Вирер, как женщина. Но Ксюшу больше люблю». Разогреваемся к чемпионату мира с Даниилом Серохвостовым
Биатлон
Даниил Серохвостов
Доротея Вирер
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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