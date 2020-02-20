Россия осталась на седьмой строчке в зачете смешанных эстафет
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце прошел синглмискт. Тройка лучших команд выглядит следующим образом: Норвегия, Германия и Франция. Россия стала седьмой.
Эти результаты не изменили положение команд в зачете Кубка наций.
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 6289 (+210)
2 (2). Франция — 5692 (+180)
3 (4). Германия — 5608 (+195)
4 (3). Швеция — 5596 (+165)
5 (5). Россия — 5212 (+135)
6 (6). Швейцария — 5085 (+155)
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 6499 (+210)
2 (2). Франция — 6431 (+180)
3 (3). Германия — 5765 (+195)
4 (4). Россия — 5549 (+135)
5 (5). Австрия — 4818 (+145)
6 (7). Швеция — 4635 (+165)
Смешанная эстафета
1 (1). Норвегия — 307 (+60)
2 (2). Франция — 272 (+48)
3 (3). Германия — 265 (+54)
4 (4). Швеция — 250 (+43)
5 (5). Италия — 234 (+32)
6 (6). Австрия — 226 (+38)
7 (7). Россия — 217 (+36)