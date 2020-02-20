Россия осталась на седьмой строчке в зачете смешанных эстафет

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце прошел синглмискт. Тройка лучших команд выглядит следующим образом: Норвегия, Германия и Франция. Россия стала седьмой.

Эти результаты не изменили положение команд в зачете Кубка наций.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 6289 (+210)

2 (2). Франция — 5692 (+180)

3 (4). Германия — 5608 (+195)

4 (3). Швеция — 5596 (+165)

5 (5). Россия — 5212 (+135)

6 (6). Швейцария — 5085 (+155)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 6499 (+210)

2 (2). Франция — 6431 (+180)

3 (3). Германия — 5765 (+195)

4 (4). Россия — 5549 (+135)

5 (5). Австрия — 4818 (+145)

6 (7). Швеция — 4635 (+165)

Смешанная эстафета

1 (1). Норвегия — 307 (+60)

2 (2). Франция — 272 (+48)

3 (3). Германия — 265 (+54)

4 (4). Швеция — 250 (+43)

5 (5). Италия — 234 (+32)

6 (6). Австрия — 226 (+38)

7 (7). Россия — 217 (+36)