Синглмикст на чемпионате мира по биатлону. Прогноз «СЭ»

Синглмикст — самая молодая дисциплина в программе чемпионата мира. И, наверное, лучшая возможность завоевать медаль не самых биатлонных стран.

Так, например, на этапе Кубка мира в Поклюке в конце января на подиум в синглмиксте заехала сборная Эстонии! Регина Ойа и Рене Цахкна и в первой гонке сезона в Эстерсунде были пятыми, поэтому на чемпионате мира стартуют с первого ряда. В Кубке мира к этому виду программы обычно относятся не слишком серьезно, поэтому делать какие-то выводы из прежних результатов дело неблагодарное. Йоханнес Бе, например, в синглмиксте в этом сезоне пока не стартовал. А на чемпионате мира будет. Да еще и с суперпартнершей — Марта Ольсбу Ройселанн в Антерсельве берет медали в каждой гонке — у нее два золота и две бронзы. Именно в таком составе норвежцы победили в этой дисциплине на прошлом чемпионате мира. Теперь они тоже претендуют на золото.

Много внимания получат в четверг и хозяева ЧМ — Доротея Вирер и Лукас Хофер. В 2019-м они завоевали в синглмиксте серебро. У себя дома Доро блистает — выиграла две гонки подряд. А вот у Лукаса пока не очень получалось — он был 20-м в спринте, 21-м в преследовании и 13-м в индивидуалке. Хороший шанс на медаль имеют и шведы — Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. На прошлом чемпионате мира они были третьими. И победный опыт в этом сезоне имеют — они выиграли синглмикст у себя дома в Эстерсунде. Французы тоже решили не менять состав, который первенствовал в Поклюке — стартуют Эмельян Жаклен и Анаис Бескон. И Германия выставила тех же Лессера и Пройсс, что гонялись в обеих одиночных эстафетах сезона. От России выступят Матвей Елисеев и Лариса Куклина. Лариса была очень расстроена своей стрельбой в индивидуалке. И, наверное, хочет реабилитироваться. Елисеев в среду пропускал индивидуалку, чтобы подготовиться к синглмиксту, который ему, по мнению тренерского штаба, очень подходит. На прошлом чемпионате мира Матвей выступал вместе с Евгенией Павловой — они заняли шестое место. А в Эстерсунде Елисеев стартовал вместе с Тамарой Ворониной, но у них мало что получилось. Сейчас место в Топ-6 кажется не таким уж плохим результатом. (Мария Никулашкина)

Видеотрансляция синглмикста на чемпионате мира по биатлону // Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь // Медальный зачет здесь