Бе сравнялся с Фуркадом по количеству золотых медалей ЧМ, лидирует Бьорндален

Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Команду победителей представляли Ингрид Тандревольд, Марте Улсбю-Ройселанн, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе.

Таким образом, Бе сравнялся по золотым медалям на ЧМ с французов Мартеном Фуркадом. У обоих теперь по 13 медалей.

Лидером по количеству золотых медалей чемпионатов мира является норвежец Уле Эйнар Бьорндален — 20, среди которых 11 личных. У Фуркада также 11 личных медалей. У Бе — 4.