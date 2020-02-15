Никита Поршнев: «Чуть-чуть запал на последнем круге»

Россиянин Никита Поршнев оценил свое выступление в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

— Чуть-чуть запал на последнем круге. Начал неплохо, но не хватило сил. Расстроился. Зато рад, что справился со стрельбой, — сказал Поршнев в эфире sportbox.ru.

Понял, что надо бороться, с самого начала пытался включиться. Чувствовал, что проигрываю ходом. Пытался работать на трассе. На втором круге ехал за Доллем. Но понял, что темп не мой. Продержался треть круга и отпустил его, чтобы спокойно подойти к стрельбе.