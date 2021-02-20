Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала 11-е место команды в эстафетной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Миронова бежала третий этап и показала четвертое время на своем отрезке. Также она высказалась по поводу переезда команды из высокогорья в низину.

— Было тяжеловато, но я терпела, — сказала Миронова. — Получив эстафету, постаралась сразу догнать ближайших спортсменок, а дальше уже идти своим ходом, чтобы хватило сил до конца. Переезд вниз? На прошлой неделе были некоторые трудности, но потом IBU дал согласие. Почему за свой счет? Я привыкла делать для себя и для своего результата все самое лучшее. Если мне это поможет, то нет никаких проблем. Считаю, что это наша прихоть, СБР оплатил нам места наверху, почему теперь они должны оплачивать наш каприз жить внизу? Мы захотели и сделали так, никаких проблем. Мы не могли просто поменяться местами с кем-то из тренеров, потому что это запрещено правилами IBU и словенскими законами. Не могут быть люди прописаны в двух местах одновременно.

(Наталья Марьянчик)