Россия завоевала бронзу в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Сборная России завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.
Победу одержала команда Норвегии, серебро взяла Швеция. Россияне ушли с последней стрельбы вторыми, но Эдуард Латыпов уступил на дистанции Себастьяну Самуэльссону.
Помимо Латыпова, за российскую команду дистанцию бежали Карим Халили, Матвей Елисеев и Александр Логинов.
Эта медаль стала первой для России первой на ЧМ-2021. На соревнованиях осталось провести две гонки: мужской и женский масс-старты, которые состоятся 21 февраля.
Поклюка (Словения)
Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета
4 х 7,5 км
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:12.27,4 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)
2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание 33,1 (0+7)
3. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,9 (0+5)
4. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильян Жаклен) — 01.02,0 (1+11)
5. Украина (Богдан Цымбаль, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко) —
01.12,7 (0+4)
6. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш) — 01.35,5 (2+14)
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