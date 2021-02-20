Россия завоевала бронзу в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

Сборная России завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Победу одержала команда Норвегии, серебро взяла Швеция. Россияне ушли с последней стрельбы вторыми, но Эдуард Латыпов уступил на дистанции Себастьяну Самуэльссону.

Помимо Латыпова, за российскую команду дистанцию бежали Карим Халили, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Эта медаль стала первой для России первой на ЧМ-2021. На соревнованиях осталось провести две гонки: мужской и женский масс-старты, которые состоятся 21 февраля.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:12.27,4 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание 33,1 (0+7)

3. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,9 (0+5)

4. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильян Жаклен) — 01.02,0 (1+11)

5. Украина (Богдан Цымбаль, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко) —

01.12,7 (0+4)

6. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш) — 01.35,5 (2+14)