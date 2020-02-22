Леонид Гурьев: «У Касперовича всплыла история с аккредитацией, когда Логинов уже стал чемпионом»

Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев прокомментировал ситуацию с аккредитациями на чемпионате мира 2020 года по биатлону. Ранее IBU инициировал расследование в отношении тренера биатлониста Александра Логинова Александра Касперовича, который не получил аккредитацию на ЧМ и был вынужден договариваться с украинской сборной.

— На федерацию выделяется определенное количество аккредитаций, потом уже решается, кому давать их, а кому нет, — сказал Гурьев в интервью RT. — В частности, мы отправили домой шофера трака. Аккредитации выдаются до чемпионата мира, они расходятся под каждое лицо. У Александра Касперовича всплыла история с аккредитацией, когда Александр Логинов уже стал чемпионом мира и бронзовым призером. На этом чемпионате мира это не первый случай, точно так же поймали французов с чужими аккредитациями, и за это полагается штраф 500 евро. Не сказать, что это случается часто, но бывает.

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн