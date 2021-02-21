Легрейд сократил отставание от Йоханнеса Бе в зачете Кубка мира

Норвежец Йоханнес Бе сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира по итогам масс-старта на ЧМ в Поклюке. Бе занял в гонке шестое место. Победу одержал его соотечественник Штурла Легрейд, который сократил отставание от Бе до 32 очков.

Лучший из россиян Александр Логинов идет на 16-м месте. В сегодняшнем масс-старте он занял девятое место.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 871 (+34)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 839 (+60)

3 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 720 (+54)

4 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 678 (+48)

5 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 663 (+38)

6 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 617 (+2)...

16 (16). Александр Логинов (Россия) — 429 (+32)...

20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 338 (+26)...

22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 311 (+27)...

33 (32). Евгений Гараничев (Россия) — 157 (0)...

54 (58). Карим Халили (Россия) — 59 (+21)...

63 (63). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...

65 (65). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)...

84 (84). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

85 (85). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Масс-старт (м)

1 (1). Тарьей Бе (Норвегия) — 175 (+38)

2 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 166 (+34)

3 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 165 (+48)

4 (3). Арнд Пайффер (Германия) — 159 (+29)

5 (13). Штурла Легрейд (Норвегия) — 154 (+60)

6 (5). Симон Эдер (Австрия) — 147 (+43)...

16 (17). Матвей Елисеев (Россия) — 91 (+26)...

18 (21). Александр Логинов (Россия) — 85 (+32)...

20 (24). Эдуард Латыпов (Россия) — 68 (+27)...

32 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 22 (0)...

34 (47). Карим Халили (Россия) — 21 (+21)