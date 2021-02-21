Экс-тренер сборной России Хованцев высказался о результатах масс-старта в Поклюке

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты масс-старта среди мужчин на чемпионате мира-2021 по биатлону в Поклюке (Словения).

«Из всех спортсменов на сегодняшний день шансы побороться за медаль имел только Логинов. Но девятое место с двумя кругами не так плохо, конечно. Ходом достаточно много проиграл Йоханнесу Бе, но Александр постепенно входит в свою прежнюю форму», — сказал «СЭ» Хованцев.

Хованцев также прокомментировал финиш других спортсменов российской сборной.

«Латыпову было сложно после вчерашней эстафеты. Не успел восстановиться. Елисеев-молодец, мог бы быть четвертым, так как и бежал хорошо, но не повезло. Халили, в принципе, всю эстафету бежал медленнее, чем остальные ребята».

21 февраля норвежец Штурла Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ. В тройку вошли: еще один представитель Норвегии Йоханнес Дале и француз Кантен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Логинов, занявший 9-е место.

(Елизавета Денисова)