Касперович считает, что Логинов сам решит все вопросы с IBU

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как спортсмен собирает разбираться с IBU, который инициировал обыски в его номере и машине. 22 февраля в разгар чемпионата мира-2020 в Антерсельве итальянская полиция в 6 утра пришла в отель, где базировалась сборная России, и устроила обыски в номерах спортсмена и тренера.

— Вы понимали, что при таком пристальном внимании к Логинову, нельзя было допускать даже малейших нарушений?

— Вы сами говорите, что когда-то пользовались другими аккредитациями, а теперь говорите мне такое. Попался — штраф. Все!

— Он собирается пообщаться с главой комиссии спортсменов IBU Клэр Игэн по поводу всей этой истории.

— Хорошо.

— Не считаете, что ему пора объясниться?

— Пожалуйста, пусть объясняется. Это не нам и не вам решать. А спортсмену.

На чемпионате мира в Антхольце помимо золота в спринте россиянин завоевал бронзовую награду в гонке преследования. Пока эти награды единственные в копилке российской сборной на мировом первенстве. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Александра Касперовича читайте здесь