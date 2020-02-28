И. о. антидопингового менеджера IBU была не единственным информатором по делу Логинова

Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен была не единственным информатором правоохранительных органов Италии в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, сообщает ТАСС.

— Не только Сара Фуссек-Хаккарайнен, но и другие следователи, присутствовавшие на турнире, связались с местной полицией в Антхольце и поделились с ней информацией и разведданными, — сказала председатель Biathlon Integrity Unit Луиза Рейли.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича, которые находились на чемпионате мира в Антхольце. В отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело. Сообщалось, что основанием для него стала информация, поступившая от Фуссек-Хаккарайнен.