Халили сегодня приедет в расположение сборной. Он может попасть в эстафету

21-летний Карим Халили сегодня приедет в Антерсельву, где располагается основная сборная, сразу после своего старта на Кубке IBU, который проходит неподалеку — в Риднау. Он один из кандидатов в эстафету, передает из Италии спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Карима привезут сюда сразу после гонки, — сообщил главный тренер сборной Анатолий Хованцев. — Тут всего час с небольшим езды. Мы рассматриваем его как кандидата в эстафету.