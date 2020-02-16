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Халили сегодня приедет в расположение сборной. Он может попасть в эстафету

16:08
Карим Халили. Фото Наталья Пахаленко, ОКР.
Карим Халили. Фото Наталья Пахаленко, ОКР.
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21-летний Карим Халили сегодня приедет в Антерсельву, где располагается основная сборная, сразу после своего старта на Кубке IBU, который проходит неподалеку — в Риднау. Он один из кандидатов в эстафету, передает из Италии спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Карима привезут сюда сразу после гонки, — сообщил главный тренер сборной Анатолий Хованцев. — Тут всего час с небольшим езды. Мы рассматриваем его как кандидата в эстафету.

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