«Гараничев нас не убедил. Составлять эстафету нам будет не так просто». Инсайды от Хованцева
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о раскладах на эстафету. По словам специалиста, четверка уже вырисовывается, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.
— Перспективы на эстафету при таком выстулении выглядят туманными, — начали разговор с Хованцевым.
— Исходя из результатов, которые здесь есть, составлять эстафету нам будет не так просто. Скорее всего, дадим пробежать Халили.
— Гараничев вас сегодня убедил?
— Еще будем смотреть аналитику, но Гараничев нас не убедил. Латыпов тоже очень слаб по ходу.
— Четверка уже вырисовывается: Логинов, Поршнев, Халили, Елисеев. Так?
— Возможно, так и будет.
— Уже решили, кто составит пару Елисееву в сингл-миксте: Юрлова или Куклина?
— Норицын будет решать. Возможен даже неожиданный вариант.
— Резцова?
— Посмотрим.
— Кстати, о ней. На контрольной тренировке накануне ЧМ она была второй. Почему ее так и не поставили ни на одну из гонок?
— В спринт ставили девочек, которые при хороших результатах могли претендовать на масс-старт. А индивидуальную гонку ей тяжело.
— Но в спринте она ведь могла показать высокий результат?
— Вряд ли. На той контрольной по скорости она показала худший результат. Проиграла 25 сек на короткой дистанции.