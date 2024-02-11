Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

11 февраля, 18:45

Симон прокомментировала вторую подряд победу в личной гонке на чемпионате мира по биатлону

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась эмоциями от победы в гонке преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Для спортсменки это второе личное золото турнира подряд. Суммарно с эстафетой эта победа стала для француженки третьей на соревнованиях.

«Сейчас я словно нахожусь во сне. Это безумие. Перед гонкой, конечно, я была очень напряжена, как и всегда. Но сегодня всё было особенным: больше стресса, больше заряда. Это первый раз, когда я выиграла и спринт, и гонку преследования; я впервые стартовала первой в пасьюте. Это был огромный вызов, но я счастлива», — передает слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Для спортсменки это второе личное золото турнира подряд. Суммарно с эстафетой эта победа стала для француженки третьей на соревнованиях.

3
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на чемпионате мира-2024
Новости
RSS RSS
Все новости