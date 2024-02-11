Симон прокомментировала вторую подряд победу в личной гонке на чемпионате мира по биатлону

Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась эмоциями от победы в гонке преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Для спортсменки это второе личное золото турнира подряд. Суммарно с эстафетой эта победа стала для француженки третьей на соревнованиях.

«Сейчас я словно нахожусь во сне. Это безумие. Перед гонкой, конечно, я была очень напряжена, как и всегда. Но сегодня всё было особенным: больше стресса, больше заряда. Это первый раз, когда я выиграла и спринт, и гонку преследования; я впервые стартовала первой в пасьюте. Это был огромный вызов, но я счастлива», — передает слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Для спортсменки это второе личное золото турнира подряд. Суммарно с эстафетой эта победа стала для француженки третьей на соревнованиях.