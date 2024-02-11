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11 февраля, 19:43

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на чемпионате мира-2024

Алина Савинова
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Йоханнес Бе.
Фото AFP

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира 2024 года в Нове-Место (Чехия).

30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты 36,9 секунды, допустив 3 промаха на огневых рубежах.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии — Стурла Холм Легрейд (+28,7 секунды; 2 промаха) и Ветле Шостад Кристиансен (+38,5; 3 промаха) соответственно.

Йоханнес Бе стал 18-кратным чемпионом мира. Он является первым спортсменом в истории, который выигрывал на 6 чемпионатах мира подряд.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования

Мужчины. Топ-6

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 32.36,9 (3)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 28,7 (2)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 38,5 (3)

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 54,0 (3)

5. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.20,9 (4)

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.28,3 (3)

Биатлон
Йоханнес Бе
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