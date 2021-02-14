Губерниев: «С горной подготовкой что-то перемудрили»

Комментатор Дмитрий Губерниев вновь вернулся к результату выступления россиянок в женском спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Досадно, конечно. Та, которая не должна была бежать, по мнению многих, Казакевич, и которая попала с оговорками, показала лучший результат.

Миронова... Лучшая среди наших еле ноги передвигала. И проблемы в стрельбе. Молодец, что нашла в себе силы подойти и все по полочкам разложить.

Павлова и Кайшева эстонкам проигрывают. В общем, с горной подготовкой что-то вы перемудрили. Сдается мне, в ближайшее время никто из наших уже не будет жить на высоте.

Сложно будет собраться. Практика показывает, что после таких трудных начала все остальное «вопреки». Честно говоря, я надеялся на другое», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.