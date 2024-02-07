Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

Сегодня, 11:20

Чемпионат мира: время начала и где смотреть смешанную эстафету

Трансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону начнется в 19.20
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Биатлонист Йоханнес Бе.
Йоханнес Бе.
Фото AFP

7 февраля в чешском городе Нове-Место пройдет смешанная эстафета на дистанции 4 x 6 километров на чемпионате мира по биатлону сезона-2023/24. Гонка начнется в 19.20 по московскому времени.

В прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» пройдет видеотрансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону в Чехии 7 февраля. Начало — в 19.20 мск.

Сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

На ЧМ-2023 в немецком Оберхофе медальный зачет выиграла сборная Норвегии. У команды было 13 наград, включая пять золотых, пять серебряных и три бронзовых медалей.

Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

Биатлон
2
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Форвард ЦСКА Чалов был вызван в Москву на переговоры по контракту
Начался судебный процесс по делу об избиении баскетболиста Шведа
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трасса чемпионата мира по биатлону закрыта из-за ужасного состояния снежного покрова
Новости
RSS RSS
Все новости