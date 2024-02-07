Чемпионат мира: время начала и где смотреть смешанную эстафету

Трансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону начнется в 19.20

7 февраля в чешском городе Нове-Место пройдет смешанная эстафета на дистанции 4 x 6 километров на чемпионате мира по биатлону сезона-2023/24. Гонка начнется в 19.20 по московскому времени.

В прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» пройдет видеотрансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону в Чехии 7 февраля. Начало — в 19.20 мск.

Сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

На ЧМ-2023 в немецком Оберхофе медальный зачет выиграла сборная Норвегии. У команды было 13 наград, включая пять золотых, пять серебряных и три бронзовых медалей.

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