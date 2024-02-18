Чемпионат мира: смотреть трансляцию масс-старта у женщин

Чемпионат мира по биатлону завершается в Нове-Место (Чехия) в воскресенье, 18 февраля. В последний соревновательный день пройдет женский масс-старт 12,5 км. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию в прямом эфире женского масс-старта можно смотреть на онлайн-сервисе Okko Спорт по платной подписке. Также следить за соревнованиями можно на IBU Live TV и на телеканале Евроспорт 1.

Биатлонисты из России после решения IBU об отстранении их в марте 2022 года не могут принимать участия в международных стартах. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении российских спортсменов до дальнейшего уведомления.

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