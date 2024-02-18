Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

Сегодня, 14:45

Чемпионат мира: смотреть трансляцию масс-старта у женщин

Женский масс-старт 12,5 км пройдет в рамках чемпионата мира по биатлону 18 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лиза Виттоцци.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по биатлону завершается в Нове-Место (Чехия) в воскресенье, 18 февраля. В последний соревновательный день пройдет женский масс-старт 12,5 км. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию в прямом эфире женского масс-старта можно смотреть на онлайн-сервисе Okko Спорт по платной подписке. Также следить за соревнованиями можно на IBU Live TV и на телеканале Евроспорт 1.

Биатлонисты из России после решения IBU об отстранении их в марте 2022 года не могут принимать участия в международных стартах. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении российских спортсменов до дальнейшего уведомления.

Чемпионат мира по биатлону 2024: матч-центр, календарь, медальный зачет, спортсмены, команды, новости и статьи

Биатлон
0
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Швеции выиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону

Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону
Новости
RSS RSS
Все новости