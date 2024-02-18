Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

Сегодня, 16:57

Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жюстин Бреза-Буше.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону, двукратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше заняла первое место в женском масс-страте чемпионата мира в Нове-Место (Чехия). Она преодолела дистанцию за 34 минуты 37,2 секунды. Второй стала итальянка Лиза Виттоцци. Обе биатлонистки прошли четыре огневых рубежа без единого промаха.

Третье место заняла француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов).

Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 31,2 секунды (0).

Лу Жанмонно (Франция) + 56,7 (1).

Жюстин Бреза-Буше
Лиза Виттоцци
1
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат мира: смотреть трансляцию масс-старта у женщин
Новости
RSS RSS
Все новости