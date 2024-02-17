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17 февраля, 20:14

Сборная Швеции выиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону

Алина Савинова
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Сборная Швеции по биатлону.
Фото AFP

Мужская сборная Швеции по биатлону заняла первое место в эстафете на чемпионате мира в чешском Нове-Место.

Шведы преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 22,6 секунды, использовав 9 дополнительных патронов. За команду выступали Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.

Серебряными призерами стали норвежцы. Финишер сборной Ветле Шостад Кристиансен на последнем огневом рубеже ушел на 3 штрафных круга и лишил свою команду, у которой было преимущество в одну минуту, лидерства в гонке. В итоге норвежцы финишировали с отставанием в 11,8 секунды (на их счету 4 штрафных круга и 11 доппатронов). Сборную Норвегии также представляли Стурла Холм Легрейд, братья Тарьей и Йоханнес Бе.

Третье место заняла команда Франции (Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе), отставание которой от победителей составило 12,8 секунды. Французы уходили на 3 штрафных круга и использовали 13 доппатронов.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
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