Чемпионат мира по биатлону-2021: состав сборной России, кто выступает

С 10 по 21 февраля пройдет чемпионат мира по биатлону в местечке Поклюка в северо-западной части Словении, в 20 км от города Бред.

Заявка сборной России была сформирована по решению тренерского штаба с учетом выступления спортсменов на этапах Кубка мира, Кубка IBU и чемпионате Европы. В состав российской команды вошли:

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина

В мужском спринте россияне смогут выставить пять спортсменов (у Александра Логинова личная квота как у действующего чемпиона мира), в женском — четыре биатлонистки.

В гонку преследования попадут участники спринта, занявшие места в топ-60.

В мужской индивидуалке россияне смогут выставить четырех биатлонистов, в женской — четыре спортсменки.

30 участников масс-старта будут отбираться по рейтингу Кубка мира и дополнительным показателям.

В смешанной эстафете выступят двое мужчин и двое женщин, в классической эстафете — по четыре спортсмена каждого пола, в одиночной смешанной эстафете — один мужчина и одна женщина. На все эти гонки заявка определяется тренерским штабом сборной. Теоретически один и тот же биатлонист может бежать все три эстафеты, но тренеры стараются не допускать такого варианта, чтобы не перегружать участников чемпионата мира.