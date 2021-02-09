Чемпионат мира по биатлону-2021: состав сборной России, кто выступает
Заявка сборной России была сформирована по решению тренерского штаба с учетом выступления спортсменов на этапах Кубка мира, Кубка IBU и чемпионате Европы. В состав российской команды вошли:
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили
Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина
В мужском спринте россияне смогут выставить пять спортсменов (у Александра Логинова личная квота как у действующего чемпиона мира), в женском — четыре биатлонистки.
В гонку преследования попадут участники спринта, занявшие места в топ-60.
В мужской индивидуалке россияне смогут выставить четырех биатлонистов, в женской — четыре спортсменки.
30 участников масс-старта будут отбираться по рейтингу Кубка мира и дополнительным показателям.
В смешанной эстафете выступят двое мужчин и двое женщин, в классической эстафете — по четыре спортсмена каждого пола, в одиночной смешанной эстафете — один мужчина и одна женщина. На все эти гонки заявка определяется тренерским штабом сборной. Теоретически один и тот же биатлонист может бежать все три эстафеты, но тренеры стараются не допускать такого варианта, чтобы не перегружать участников чемпионата мира.
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