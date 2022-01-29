Норвежец Аспенес выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону, Пащенко занял второе место

Россиянин Пащенко занял второе место в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Россиянин Петр Пащенко занял второе место в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону.

Россиянин допустил 5 промахов на 4 огневых рубежах и проиграл победителю гонки Сверре Далену Аспенесу из Норвегии 38,1 секунды. На третьей строчке финишировал немец Лукас Фрацшер, проигравший победителю 53 секунды.

Помимо Пащенко в топ-10 по итогам гонки попал еще один россиянин, Никита Поршнев, который занял седьмое место. Василий Томшин стал 12-м, Ильназ Мухамедзянов финишировал 24-м, Михаил Первушин занял 31-е место, а Александр Поварницын — 38-е.

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 28.05,7 (3 промаха)

2. Петр Пащенко (Россия) — +45,7 (5)

3. Лукас Фрацшер (Германия) — +1.18,0 (6)

4. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — +1.28,8 (6)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1.43,1 (6)

6. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +1.40,1 (5)

7. Никита Поршнев (Россия) — +1.45,9 (5)

12. Василий Томшин (Россия) — +2.50,3 (7)

24. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +4.06,2 (8)

31. Михаил Первушин (Россия) — +4.17,0 (7)

38. Александр Поварницын (Россия) — +5.10,5 (10)